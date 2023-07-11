"Не думаю, що ми додивилися останню главу": Блінкен про заколот Пригожина в Росії

"Я не думаю, що ми бачили останню главу цієї драми", - сказав держсекретар.

За його словами, це був прямий виклик авторитету російського диктатора Володимира Путіна.

"І я не думаю, що ми бачили його востаннє (удар по авторитету Путіна - ред.)", - додав Блінкен.

Американський дипломат знову додав, що бунт Пригожина був внутрішньою справою Росії, але назвав його справді екстраординарним.

Путін сам створив цих найманців

"Ми перебуваємо в тому місці, де 16 місяців тому Росія була на порозі Києва, столиці України. І ось, буквально пару тижнів тому, на порозі Москви з'явилися найманці, яких сам Путін створив", - сказав він.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, кілька тижнів тому засновник групи найманців "Вагнера" Євген Пригожин очолив військовий заколот російського військового керівництва, та пішов маршем на Ростов-на-Дону, а потім і на Москву.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

А 10 липня з'явилась інформація, що Пригожин зустрівся з Путіним, також на зустрічі були присутні командири "Вагнера" та путінські силовики. Тоді російський президент заявив, що "вислухав пояснення" від найманців та запропонував їм "варіанти працевлаштування та бойового застосування".