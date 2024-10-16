"Не доріс ментально". Знаменитий коментатор оцінив лідерські якості зірки збірної України

23-річний фланговий виконавець був одним із найпродуктивніших у недавніх поєдинках проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1) в рамках Ліги націй. Зокрема, він оформив переможний м'яч у протистоянні з кавказькими "хрестоносцями".

Проте, називати Мудрика лідером "синьо-жовтих" зарано. На думку Циганика, легіонер повинен "прокачати" власне футбольне світобачення. Водночас експерт переконаний у наявності задатків лідерства в найдорожчого українського футболіста в історії.

"Я вважаю, що лідерські функції, які зараз покладаються на Мудрика, він їх не повністю виконує. Тому що йому не вистачає ментальної складової. На цьому етапі він не готовий до того, щоб виконувати їх на футбольному полі. Він просто ще не доріс. Я впевнений, що з часом у нього це вийде", – резюмував Циганик.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Сергія Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Михайло Мудрик. Водночас Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та згаданий Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йдуть останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів (16 листопада) та албанців (19 листопада).