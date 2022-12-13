"Не дивують". У МЗС України відреагували на заяву Ірану про зброю для РФ

Міністерство закордонних справ України не дивують заяви Ірану про нібито відсутність постачання зброї РФ. В України є багато доказів, які заперечують заяви Тегерану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.
"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії", - сказав він.
За словами Ніколенка, під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі.
"Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами",- нагадав речник МЗС.
Він підкреслив, що як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією.
Як повідомлялось, раніше в МЗС Ірану заявили, що співпраця Ірану з Росією ґрунтується на спільних інтересах і не спрямована проти третіх країн. При цьому Іран нібито не відправляв озброєння "жодній зі сторін".
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