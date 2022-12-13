"Не удивляют". В МИД Украины отреагировали на заявление Ирана об оружии для РФ

Министерство иностранных дел Украины не удивляет заявления Ирана об якобы отсутствии поставок оружия РФ. У Украины есть много доказательств, отрицающих заявления Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.
"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России", - сказал он.
По словам Николенко, во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме.
"У нас есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами",- напомнил спикер МИД.
Он подчеркнул, что как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо более масштабными, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией.
Как сообщалось, ранее в МИД Ирана заявили, что сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. При этом Иран якобы не отправлял вооружение "ни одной из сторон".
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