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"Не удивляют". В МИД Украины отреагировали на заявление Ирана об оружии для РФ

Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство иностранных дел Украины не удивляет заявления Ирана об якобы отсутствии поставок оружия РФ. У Украины есть много доказательств, отрицающих заявления Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России", - сказал он.

По словам Николенко, во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме.

"У нас есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами",- напомнил спикер МИД.

Он подчеркнул, что как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо более масштабными, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией.

Как сообщалось, ранее в МИД Ирана заявили, что сотрудничество Ирана с Россией основано на общих интересах и не направлено против третьих стран. При этом Иран якобы не отправлял вооружение "ни одной из сторон".

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