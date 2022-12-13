"Не удивляют". В МИД Украины отреагировали на заявление Ирана об оружии для РФ

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана по поставкам оружия России", - сказал он.

По словам Николенко, во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме.

"У нас есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами",- напомнил спикер МИД.

Он подчеркнул, что как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо более масштабными, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией.