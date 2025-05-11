"Не час для діалогу": Угорщина пояснила зрив перемовин про нацменшини з Україною
Угорщина скасувала перемовини з Україною щодо прав нацменшин. Причиною є спецоперація СБУ на Закарпатті за кілька днів до зустрічі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Левенте Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
Мадяр розповів, що 29 квітня він провів переговори з віце-прем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною в Будапешті з метою надання нового імпульсу двостороннім переговорам щодо прав угорської меншини на Закарпатті на використання рідної мови, які зайшли в глухий кут у попередні місяці.
Він згадав, що вони з віце-прем'єр-міністром домовилися відновити роботу на рівні експертів 12 травня.
"Однак вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - наголосив він.
За його словами, той факт, що в п'ятницю, за три дні до вирішальної зустрічі, на Закарпатті була проведена "спецоперація" нібито на підставі звинувачень у шпигунстві - ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання.
"Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку, ми залишаємося готовими до діалогу", - заявив він.
Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що Угорщина несподівано призупинила перемовини з Україною.
За даними Міністерства юстиції України, угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією.
"Шпигунський скандал"
Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки України викрила агентів військової розвідки Угорщини, які діяли на території Закарпатської області.
Зауважимо, що це перший випадок в історії України, коли було викрило агентів воєнної розвідки Угорщини
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на це заявивши, що цю інформацію потрібно розглядати нібито як "українську пропаганду".
Мало того, пізніше Угорщина вислала з країни двох українських дипломатів.
Водночас ввечері, 9 травня, у центрі Будапешта був жорстко затриманий колишній український дипломат. Його нібито підозрюють в шпигунстві.
Угорські спецслужби зупинили авто ексдипломата в центрі Будапешта і затримали його просто на вулиці. Варто відзначити, що наразі це навіть не дипломат, а цивільний.
Детальніше про те, кого затримали та загалом про цю ситуацію можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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