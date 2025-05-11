"Не час для діалогу": Угорщина пояснила зрив перемовин про нацменшини з Україною

Угорщина скасувала перемовини з Україною щодо прав нацменшин. Причиною є спецоперація СБУ на Закарпатті за кілька днів до зустрічі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Левенте Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Мадяр розповів, що 29 квітня він провів переговори з віце-прем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною в Будапешті з метою надання нового імпульсу двостороннім переговорам щодо прав угорської меншини на Закарпатті на використання рідної мови, які зайшли в глухий кут у попередні місяці.

Він згадав, що вони з віце-прем'єр-міністром домовилися відновити роботу на рівні експертів 12 травня.

"Однак вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин", - наголосив він.

За його словами, той факт, що в п'ятницю, за три дні до вирішальної зустрічі, на Закарпатті була проведена "спецоперація" нібито на підставі звинувачень у шпигунстві - ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання.

"Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку, ми залишаємося готовими до діалогу", - заявив він.