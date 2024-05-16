"Не був підтверджений". Президент Португалії пояснив ситуацію зі скасуванням візиту Зеленського

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза стурбований ескалацією війни в Україні після скасування візиту президента Володимира Зеленського в Південну Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Ми не можемо говорити про скасування, тому що візит ніколи не був підтверджений, це була ініціатива за участю кількох країн, яка, очевидно, вивчалася, але так і не була підтверджена", - заявив він.
При цьому він додав, що візит українського лідера вимагає умов безпеки у воєнний час.
"І ви розумієте, чому він не був підтверджений, тому що він вимагає умов безпеки, не стільки у країнах, які відвідують, але насамперед у країні, якою є Україна і яка перебуває у стані війни. Тому мене турбує те, щоб війна в Україні розвивалася в позитивному, а не в негативному ключі, і це найголовніше", - заявив президент.
Раніше іспанські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що президент Зеленський відвідає Мадрид найближчими днями та підпише двосторонню угоду про безпеку. Водночас іспанська королівська родина підтвердила візит президента Зеленського та повідомила, що він відвідає Мадрид 17 травня.
Однак учора південноєвропейські ЗМІ повідомили, що Зеленський скасував свої візити до Іспанії та Португалії через наступ російських військ на Харківську область.
Пізніше цю інформацію підтвердив сам президент Зеленський, заявивши, що зараз уся увага зосереджена на оборонних операціях ЗСУ.
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