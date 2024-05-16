"Не був підтверджений". Президент Португалії пояснив ситуацію зі скасуванням візиту Зеленського

"Ми не можемо говорити про скасування, тому що візит ніколи не був підтверджений, це була ініціатива за участю кількох країн, яка, очевидно, вивчалася, але так і не була підтверджена", - заявив він.

При цьому він додав, що візит українського лідера вимагає умов безпеки у воєнний час.

"І ви розумієте, чому він не був підтверджений, тому що він вимагає умов безпеки, не стільки у країнах, які відвідують, але насамперед у країні, якою є Україна і яка перебуває у стані війни. Тому мене турбує те, щоб війна в Україні розвивалася в позитивному, а не в негативному ключі, і це найголовніше", - заявив президент.