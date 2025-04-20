"Не було повітряних тривог". Зеленський запропонував новий формат перемир'я

Чи є перемир'я на фронті

В цьому ж дописі президент повідомив, що станом на 20:00, росіяни від початку доби порушили припинення вогню більш ніж 2 тисячі разів.

"Було вже 67 російських штурмів проти наших позицій на різних напрямках, і найбільше - на Покровському. 1355 російських обстрілів, з них 713 - важке озброєння, 673 застосування росіянами FPV. Фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші", - написав Зеленський.

Також глава держави поінформував, що за день Росія так і не відповіла на пропозицію повної тиші, "починаючи від зараз, із Великодня, і на 30 діб".

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