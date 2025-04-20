"Не было воздушных тревог". Зеленский предложил новый формат перемирия

Есть ли перемирие на фронте

В этой же заметке президент сообщил, что по состоянию на 20:00, россияне с начала суток нарушили прекращение огня более чем 2 тысячи раз.

"Было уже 67 российских штурмов против наших позиций на разных направлениях, и больше всего - на Покровском. 1355 российских обстрелов, из них 713 - тяжелое вооружение, 673 применения россиянами FPV. Фактически на всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины", - написал Зеленский.

Также глава государства проинформировал, что за день Россия так и не ответила на предложение полной тишины, "начиная с сейчас, с Пасхи, и на 30 суток".

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