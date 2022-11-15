"Не бійтеся правди": Подоляк заявив про неможливість подальшого існування Росії

"Не треба боятися правди. Росія не може продовжувати існувати далі в нинішньому вигляді і з нинішніми правлячими елітами. Росія має програти, бути покарана за зневажання міжнародного права і пройти політтрансформацію. Чим раніше всі це зрозуміють, тим менше буде жертв надалі…", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову припинення існування Росії.

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