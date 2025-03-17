НБУ звинуватив банки в монопольному заниженні депозитних ставок для населення

Кілька членів КМП звернули увагу, що влив попередніх кроків з підвищення облікової ставки на депозитні ставки був недостатнім, тому відповідно є потреба в додаткових заходах.

З одного боку, завдяки розвороту політики НБУ зниження ставок за банківськими вкладами очікувано припинилося. З іншого боку, вплив стримують значний профіцит ліквідності в банківській системі, висока невизначеність, а також значна концентрація ринку.

"Так, окремі банки й надалі користуються неконкурентними перевагами концентрації надлишкової ліквідності, зокрема через нерівномірний перерозподіл значних соціальних виплат та зарплат військовим. Вони утримуються від перегляду власної процентної політики, ігноруючи відповідні кроки НБУ, що позначається на вкрай стриманому темпі підвищення рівня депозитних ставок у середньому по банківській системі", - йдеться в повідомленні.

З огляду на такий перебіг подій більшість членів КМП висловилася на користь калібрування операційного дизайну процентної політики, щоб створити додаткові стимули для банків конкурувати за вкладників і нарощувати обсяг строкових гривневих депозитів населення.

"У результаті частина попиту переорієнтується зі споживання та купівлі валюти на гривневі заощадження. Це сприятиме зниженню тиску на валютному ринку, економії міжнародних резервів і стійкішому сповільненню інфляції", - йдеться в повідомленні НБУ.