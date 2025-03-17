НБУ обвинил банки в монопольном занижении депозитных ставок для населения

Несколько членов КМП обратили внимание, что влияние предыдущих шагов по повышению учетной ставки на депозитные ставки было недостаточным, поэтому соответственно есть потребность в дополнительных мерах.

С одной стороны, благодаря развороту политики НБУ снижение ставок по банковским вкладам ожидаемо прекратилось. С другой стороны, влияние сдерживают значительный профицит ликвидности в банковской системе, высокая неопределенность, а также значительная концентрация рынка.

"Так, отдельные банки и в дальнейшем пользуются неконкурентными преимуществами концентрации избыточной ликвидности, в частности из-за неравномерного перераспределения значительных социальных выплат и зарплат военным. Они воздерживаются от пересмотра собственной процентной политики, игнорируя соответствующие шаги НБУ, что сказывается на крайне сдержанном темпе повышения уровня депозитных ставок в среднем по банковской системе", - говорится в сообщении.

Учитывая такой ход событий большинство членов КМП высказалось в пользу калибровки операционного дизайна процентной политики, чтобы создать дополнительные стимулы для банков конкурировать за вкладчиков и наращивать объем срочных гривневых депозитов населения.

"В результате часть спроса переориентируется с потребления и покупки валюты на гривневые сбережения. Это будет способствовать снижению давления на валютном рынке, экономии международных резервов и устойчивому замедлению инфляции", - говорится в сообщении НБУ.