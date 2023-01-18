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НБУ зобов'язав банки терміново подати інформацію про всі пункти обміну валют

Фото: усі пункти обміну внесуть до реєстру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України зобов'язав банки подати інформацію про свої відокремлені підрозділи, відкриті з метою торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, до 31 січня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, усі пункти обміну валют будуть включені до Реєстру.

"Банки зобов’язані забезпечити надання регулятору через автоматизовану інформаційну систему ведення Державного реєстру банків такої інформації протягом 10 робочих днів після отримання повідомлення", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Національний банк України врегулював практичні питання формування та ведення Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Інформація з реєстру буде щомісяця публікуватися на сайті НБУ.

Необхідність Реєстру зумовлена змінами до Податкового кодексу щодо авансового податку з пунктів обмін валют.

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