НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:
Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:
Детальніше про те, як в Україні застосовують санкції, читайте в матеріалі РБК-Україна "Від готелів до заводів. Як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта".
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