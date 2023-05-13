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НБУ обязал банки повысить эффективность применения санкций

Фото: НБУ обновил порядок применения санкций банками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Новое положение регулирует актуальные вопросы реализации санкций, в частности:

  • учитывает положения закона о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц;
  • устанавливает особенности реализации каждой санкции, в том числе и санкции "блокировки активов" в новой редакции;
  • уточняет требования по реализации санкций в ходе операций с использованием платежных инструментов, включая электронные платежные средства, устанавливает требования к эквайринговым учреждениям;
  • определяет порядок действий в случае обнаружения совпадения отдельных данных клиента и/или другого участника финансовой операции с данными санкционного лица и отсутствия достаточной информации в санкционных списках или реквизитах платежных инструкций;
  • определяет порядок реализации секторальных санкций

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:

  • небанковского учреждения,
  • конечных бенефициарных собственников/собственников существенного участия, руководителей, клиентов небанковского учреждения.

Подробнее о том, как в Украине применяют санкции, читайте в материале РБК-Украина "От гостиниц до заводов. Как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта".

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