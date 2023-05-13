НБУ обязал банки повысить эффективность применения санкций

Национальный банк Украины обновил порядок реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) банками и небанковскими учреждениями. Постановление вступает в силу 13 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Также НБУ установил, что небанковские учреждения должны единовременно предоставить Национальному банку информацию о наличии среди санкционных лиц:

Подробнее о том, как в Украине применяют санкции, читайте в материале РБК-Украина "От гостиниц до заводов. Как в Украине конфискуют бизнес граждан страны-оккупанта".

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