НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

Офіційний курс на 10 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,036 грн за 1 долар (-0,0047 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5225 гривень за 1 євро (+0,0707 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,05-36,07 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,65 гривні за долар.

Ситуація на валютному ринку

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою. Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.