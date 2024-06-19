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НБУ снова снизил официальный курс доллара

Украина, Среда 19 июня 2024 15:44
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НБУ снова снизил официальный курс доллара Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5381 гривен за 1 доллар (-0,0112 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,5744 гривен за 1 евро (+0,1258 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 40,52-40,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова снизил официальный курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек до 40,95 гривен.

Комментарий НБУ

НБУ в "Отчете о финансовой стабильности" за июнь 2024 года заявил, что заметный дефицит валюты в Украине сохраняется.

При этом центробанк продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом. НБУ и дальше будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, говорится в отчете.

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