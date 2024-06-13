НБУ знову знизив облікову ставку: на що це може вплинути

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13,0% річних з 14 червня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

"Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки", - сказав він.

Облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку рефінансування. Ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення. У квітні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до падіння ставок за депозитами протягом найближчих місяців.

Зміна ставки

НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, у жовтні - до 16%, у грудні - 15%.

У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%, а у березні знизив до 14,5%, у квітні - до 13,5%.

Інфляція в Україні

Річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. За травень ціни зросли на 0,6%, з початку року – на 2,0%. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.