НБУ знову знизив облікову ставку: на що це може вплинути
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13,0% річних з 14 червня 2024 року. Таким чином, НБУ продовжив цикл зниження облікової ставки, розпочатий у липні минулого року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.
"Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки", - сказав він.
Облікова ставка
Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку рефінансування. Ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення. У квітні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами до 16,5%. Це призведе до падіння ставок за депозитами протягом найближчих місяців.
Зміна ставки
НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, у жовтні - до 16%, у грудні - 15%.
У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%, а у березні знизив до 14,5%, у квітні - до 13,5%.
Інфляція в Україні
Річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. За травень ціни зросли на 0,6%, з початку року – на 2,0%. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.