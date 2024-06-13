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НБУ снова снизил учетную ставку: на что это может повлиять

Украина, Четверг 13 июня 2024 14:01
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НБУ снова снизил учетную ставку: на что это может повлиять Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% годовых с 14 июня 2024 года. Таким образом НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики", - сказал он.

Учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка рефинансирования. Ставка должна определять стоимость кредитов на рынке.

От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. В апреле НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5%. Это приведет к падению ставок по депозитам в ближайшие месяцы.

Изменение ставки

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ снизил ставку до 22%. В сентябре НБУ снизил ставку до 20%, в октябре – до 16%, в декабре – 15%.

В январе 2024 года НБУ решил сохранить ставку на уровне 15%, а в марте снизил до 14,5%, в апреле – до 13,5%.

Инфляция в Украине

Годовая инфляция в Украине в мае 2024 ускорилась до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. За май цены выросли на 0,6%, с начала года – на 2,0%. В ближайшие месяцы цены будут расти быстрее из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин.

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