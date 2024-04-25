НБУ знову знизив облікову ставку: на що це вплине

"Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики", - сказав він.

Як зазначив Пишний, "це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності".

Разом зі зниженням облікової ставки також на 1 в. п. зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами - до 13,5% та 16,5% відповідно. Крім того, НБУ суттєвіше знижує ставки за кредитами рефінансування - на 2 в. п. до 17,5%

Зміна ставки

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ знизив ставку до 22%. У вересні НБУ знизив ставку до 20%, у жовтні - до 16%, у грудні - 15%.

У січні 2024 року НБУ вирішив зберегти ставку на рівні 15%, а у березні знизив до 14,5%.

Облікова ставка

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Також ставка впливає на рівень інфляції.

Від неї залежить ставка за депозитними сертифікатами, за якими банки розміщують кошти в НБУ, залучені у населення. У березні НБУ знизив ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в.п. до 17,5%. Це призведе до зниження ставок за депозитами.

Інфляція в Україні

За підсумками 2023 року споживча інфляція в Україні становила 5,1%, що значно нижче, ніж у 2022 році (26,6%).

У березні 2024 року інфляція в Україні впала 3,2%, що виявилося значно нижчим за прогноз НБУ. У центробанку заявили, що відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, які мають малопередбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти харчування.