НБУ снова снизил учетную ставку: на что это повлияет

"Учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики", – сказал он.

Как отметил Пышный, "это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности".

Вместе с понижением учетной ставки также на 1 п. п. снижают размеры ставок по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам - до 13,5% и 16,5% соответственно. Кроме того, НБУ существенно снижает ставки по кредитам рефинансирования - на 2 п.п. до 17,5%

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 г., когда НБУ снизил ставку до 22%. В сентябре НБУ снизил ставку до 20%, в октябре – до 16%, в декабре – 15%.

В январе 2024 года НБУ решил сохранить ставку на уровне 15%, а в марте снизил до 14,5%.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Также ставка оказывает влияние на уровень инфляции.

От нее зависит ставка по депозитным сертификатам, по которым банки размещают средства в НБУ, привлеченные у населения. В марте НБУ снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 п.п. до 17,5%. Это приведет к понижению ставок по депозитам.

Инфляция в Украине

По итогам 2023 потребительская инфляция в Украине составила 5,1%, что значительно ниже, чем в 2022 году (26,6%).

В марте 2024 года инфляция в Украине упала 3,2%, что оказалось значительно ниже прогноза НБУ . В центробанке заявили, что отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты питания.