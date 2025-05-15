НБУ знову знизив курс долара, євро також подешевшав

Прогноз курсу

Фінансові аналітики, банкіри, населення та бізнес упевнені в зростанні курсу долара протягом найближчого року. Однак прогнози стають кращими.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування населення у квітні значно покращилися - до 42,50 грн/долар порівняно з 43,36 грн/долар у березні.

Фінансові аналітики у квітні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 44,75 грн/долар. Поліпшення очікувань зафіксовано вперше з грудня 2023 року.

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