НБУ снова снизил курс доллара, евро также подешевел

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры, население и бизнес уверены в росте курса доллара в течение ближайшего года. Однако прогнозы становятся лучше.

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар. Улучшение ожиданий зафиксировано впервые с декабря 2023 года.

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