НБУ знову знизив курс долара

Офіційний курс на 5 лютого 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7558 гривень за 1 долар (+0,0645 грн).



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Офіційний курс євро становитиме 43,117 гривень за 1 євро (+0,2543 грн).



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На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,71-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



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На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,90 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна, доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков, зростання курсу долара продовжиться у 2025 році. "Девальвація гривні - це процес, який йде, і зворотного шляху я не бачу", - сказав він.

Плотніков вважає, що купувати долар по 42 гривні можна. "Можна, але в принципі ті, хто повинен був купувати, вони купили по 38 або по 29, у кого була вільна гривня. Якщо у когось вона є, нехай купує, але не так вже й багато цієї вільної гривні", - додав він.