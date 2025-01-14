НБУ знову підвищив офіційний курс долара до гривні

Офіційний курс на 15 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,2734 гривень за 1 долар (+0,0042 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,3218 гривень за 1 євро (+0,1945 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 10 копійок до 42,27-42,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 43,05 грн/долар.

Девальваційні очікування

За даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens українці стали більше побоюватися підвищення цін і зростання курсу долара.

У грудні 2024 року Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,8 п. і становить 189,5 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 1,5 п. і становить 168,5 п.