НБУ снова повысил официальный курс доллара к гривне

Официальный курс на 15 января 2024 года установлен на таком уровне: 42,2734 гривен за 1 доллар (+0,0042 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,3218 гривен за 1 евро (+0,1945 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 42,27-42,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 43,05 грн/доллар.

Девальвационные ожидания

По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens украинцы стали больше опасаться повышения цен и роста курса доллара.

В декабре 2024 года Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,8 п. и составляет 189,5 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,5 п. и составляет 168,5 п.