НБУ знову підвищив офіційний курс долара, євро оновив максимум

Офіційний курс на 15 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6799 грн за 1 долар (+0,0603 грн).

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Курс євро становитиме 42,8305 гривень за 1 євро (+0,0810 грн). Це історичний максимум. Вище курс був лише 10 травня - 42,8148 грн/євро.

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На міжбанку сьогодні курс знизився на 6 копійок до 39,64-39,66 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 40,05 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, поточний тиждень може виявитися досить цікавим, враховуючи подальші кроки НБУ щодо лібералізації ринку та м'якої девальвації гривні.

За його словами, валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку залишатимуться на колишньому рівні: відповідно 39-40 грн/долар та 39-41 грн/долар.

Банкір прогнозує, що середні тижневі відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.