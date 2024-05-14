НБУ снова повысил официальный курс доллара, евро обновил максимум

Официальный курс на 15 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,6799 гривен за 1 доллар (+0,0603 грн).

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Курс евро составит 42,8305 гривен за 1 евро (+0,0810 грн). Это исторический максимум. Выше курс был только 10 мая - 42,8148 грн/евро.

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На межбанке сегодня курс снизился на 6 копеек до 39,64-39,66 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 40,05 грн/доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, текущая неделя может оказаться достаточно интересной, учитывая дальнейшие шаги НБУ по либерализации рынка и мягкой девальвации гривны.

По его словам, валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут оставаться на прежнем уровне: соответственно 39-40 грн/доллар и 39-41 грн/доллар.

Банкир прогнозирует, что средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.