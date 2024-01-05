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НБУ знову підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України підвищив курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0775 грн. за 1 долар (+0,0363 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 41,573 гривень за 1 євро (-0,0935 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 2 копійки до 38,06-38,08 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 39,20 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зростання курсу долара останнім часом було зумовлене сезонними факторами. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, зазвичай до кінця року зростає попит на валюту з боку населення.

Також на валютний ринок чинили тиск психологічні чинники, пов'язані з відстроченням надання міжнародної допомоги, водночас активні бойові дії продовжуються, і це зумовлює потребу у фінансуванні, сказав він.

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% - до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,11 грн/долар.

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