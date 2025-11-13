НБУ знову підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 14 листопада. Порівняно з вартістю злотого 13 листопада ціна польської національної валюти зросла на 6 копійок – до 11,56 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5615 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,18 гривні та продають по 11,62 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 13 листопада не змінилися і залишилися на рівні попереднього дня.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 14 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,35 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 13%.