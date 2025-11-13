НБУ знову підвищив курс злотого
Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 14 листопада. Порівняно з вартістю злотого 13 листопада ціна польської національної валюти зросла на 6 копійок – до 11,56 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 13 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5615 гривні за 1 злотий.
Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)
На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,18 гривні та продають по 11,62 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 13 листопада не змінилися і залишилися на рівні попереднього дня.
З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 14 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.
Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,35 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 13%.
Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України підвищив курс долара на 14 листопада. Американська валюта стала дорожчою на 3 копійки. Офіційний курс долара на 14 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0641 гривні за 1 долар.
Офіційний курс євро на 14 листопада становить 48,8827 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 13 листопада її вартість збільшилася на 23 копійки.