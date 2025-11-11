UA

НБУ знову підвищив курс злотого

Курс злотого підвищився до 11,49 гривні (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 12 листопада. Порівняно з вартістю злотого 11 листопада ціна польської національної валюти зросла на 3 копійки – до 11,49 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4937 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,10 гривні та продають по 11,53 гривні. Середній курс купівлі підвищився на 2 копійки порівняно з 9 листопада. Курс продажу також зріс на 2 копійки порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 7 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,28 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України підвищив курс долара на 12 листопада. Американська валюта стала дорожчою на 6 копійок. Офіційний курс долара на 12 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0139 гривні за 1 долар.

Офіційний курс євро на 12 листопада становить 48,6101 гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала. Порівняно з 11 листопада її вартість збільшилася на 7 копійок.

