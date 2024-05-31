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НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Фото: курс долара виріс на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це дев'ятий рекорд поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 3 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,5373 грн за 1 долар (+0,0372 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 31 травня - 40,5001.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,985 гривень за 1 євро (0,1679 грн). Це також максимум. Попередній був 28 травня - 43,9708.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 2 копійки до 40,59-40,62 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,15 грн/долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у червні на валютний ринок тиснутиме низка факторів, серед яких об'єктивне зростання інфляції, військові фактори, суспільно-політичні настрої, пов'язані з війною, процесом мобілізації.

За його прогнозом, курс долара може періодично зростати або знижуватися: вектори змінюватимуться кожні 3-4 дні, а допустиме відхилення від початкового курсу становитиме в середньому 2%.

За травень офіційний курс долара зріс на 2,1% до 40,50 грн/долар (з 39,66 грн/долар).

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