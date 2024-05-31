Курс долара в червні: що впливатиме на валютний ринок України

У червні цілком можливо, що на валютний ринок тиснутиме низка факторів, міцно переплетених між собою. Курс долара зміниться не більше ніж на 2%.

Як зазначив банкір, серед них можна виокремити наступні:

об’єктивне зростання інфляції;

воєнні чинники: ситуація на фронті, ефективне протистояння ворогові, подолання наслідків ворожих атак по об’єктах енергетичної інфраструктури;

суспільно-політичні настрої, пов’язані з війною, процесом мобілізації тощо.

Лєсовий нагадав, що від початку року інфляція в країні зафіксована на рівні 1,4%, а у річному вимірі вона складає 3,2%. Водночас влада неодноразово застерігала, що невдовзі інфляційні процеси можуть посилитися, однак вони не будуть критичними для економіки та курсу валют. Насамперед зростання цін можна пов’язати з очікуваним зростанням вартості електроенергії та пального, адже витрати на енергоресурси є складовою собівартості майже будь-якого товару та логістики.

"Якщо ж говорити про вплив воєнних чинників, то вони також здебільшого можуть бути пов’язані з ворожими атаками на енергооб’єкти країни, що в наслідку може вкорінити обмеження на енергоспоживання - а це може деякою мірою вплинути на розвиток економіки. Крім того, багато що може залежати від гідного опору ЗСУ намаганням ворога просуватися за всіма напрямами, а також від результатів мирної конференції у Швейцарії, що запланована на середину червня", - зазначив банкір.

На його думку, що внутрішні процеси, розв’язання нагальних суспільних питань, прозорість дій влади насамперед можуть вплинути на рівень попиту на готівковому ринку. "Гроші люблять тишу - чим гучнішими будуть розбіжності, тим більший тиск на валютний ринок", - додав він.

За його словами, ці фактори можуть зіграти, як в позитив, так і негатив. Тому у червні загальна ситуація на ринку залежатиме також і від ефективних дії регулятора, який наразі має достатньо фінансових ресурсів, наприклад, для вгамування збільшеного попиту.

"Крім того, навряд чи парадигма ринку суттєво зміниться: як і раніше діятиме режим "керованої гнучкості", що виявиться у частих, але незначних валютних змінах, при цьому курс валют може періодично зростати чи знижуватися: вектори змінюватимуться кожні 3-4 дні, а допустиме відхилення від початкового курсу складатиме в середньому 2%", - сказав він.

Важливим буде також те, що готівковий ринок при формуванні курсової політики спиратиметься на показники міжбанку. І загалом на ринку регулятор не відмовиться від збереження та підтримки рівноваги між попитом і пропозицією, сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Лєсовий очікує, що коридори валютних коливань на міжбанку і готівковому ринку будуть майже однаковими і складуть 40-41 грн/долар та 43-45 грн/євро на міжбанку, 40-41 грн/долар та 43-46 грн/євро на готівковому ринку.

"Таким чином, ситуація на валютному ринку в червні залежатиме як від об’єктивних факторів, так і від ефективної стратегії регулятора. Основні валютні зміни можуть відбутися в діапазоні 2% порівняно з початковим курсом місяця, а це в середньому до 1 грн. Попри це валютному ринку навряд чи загрожують якісь непогамовні явища. Навіть якщо курс долара перетне позначку в 40,7 грн (саме такий середній курс закладено в бюджеті на 2024 рік), то не виключено, що в інших економічних умовах у наступні місяці курс може дещо знизитися. Ринок намагатиметься жити за законами ринку", - додав банкір.