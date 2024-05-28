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НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Україна, Вівторок 28 травня 2024 15:44
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НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Це шостий рекорд поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,3958 грн за 1 долар (+0,0946 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 28 травня - 40,3012.

Долар дорожчає вже понад тиждень і зріс за цей час на 97 копійок (з 39,4272 грн/долар на 20 травня).

НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,9708 гривень за 1 євро (+0,2118 грн). Це також максимум. Попередній максимум було встановлено 28 травня - 43,759.

НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 40,40-40,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знову підвищив курс долара до історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 40,75 грн/долар.

Прогноз курсу

Курс долара почав зростати з початку минулого тижня, подорожчавши за цей час майже на гривню.

Опитані РБК-Україна учасники фінансового ринку вважають, що НБУ ухвалив політичне рішення щодо девальвації під впливом кількох факторів. Курс долара поступово зростатиме і далі. При цьому найближчим часом позначено новий діапазон 40-41 грн/долар.

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