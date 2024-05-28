НБУ снова повысил курс доллара до исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это шестой рекорд подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 29 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,3958 гривен за 1 доллар (+0,0946 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 28 мая - 40,3012.

Доллар дорожает уже более недели и вырос за это время на 97 копеек (с 39,4272 грн/доллар на 20 мая).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,9708 гривен за 1 евро (+0,2118 грн). Это также максимум. Предыдущий максимум был установлен 28 мая - 43,759.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 40,40-40,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 20 копеек до 40,75 грн/доллар.

Прогноз курса

Курс доллара начал расти с начала прошлой недели, подорожав за это время почти на гривну.

Опрошенные РБК-Украина участники финансового рынка считают, что НБУ принял политическое решение о девальвации под влиянием нескольких факторов. Курс доллара будет постепенно и расти и дальше. При этом на ближайшее время обозначен новый диапазон 40-41 грн/доллар.