Головна » Бізнес » Економіка

НБУ знову підвищив курс долара

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 16:13
НБУ знову підвищив курс долара Курс долара підвищився на 15 копійок (фото Freepik)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні – на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 5 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0725 гривні за 1 долар (+0,03 грн). НБУ підвищує курс долара другий день поспіль. 4 листопада регулятор підвищив вартість американської валюти на 15 копійок.

З початку року курс долара підвищився на 5 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 жовтня долар зріс на 93 копійки. На початку жовтня його вартість становила 41,14 гривні.

Курс долара і євро на 5 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 5 листопада становить 48,3329 гривні. Єдина європейська валюта подешевшала. Її вартість знизилася на 2 копійки.

Динаміка змін курсу євро і долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 5 листопада курс підвищився на 3 і копійки до 42,05-42,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 3 листопада.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 3 листопада підвищився на 3 копійки до 42,24 гривні. Євро, своєю чергою, подешевшав на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,81 гривні.

Прогноз курсу долара

До закінчення року курс долара, за оцінками експертів, коливатиметься в районі 41,2-42,4 гривні. Наступного року різких просідань національної валюти також не прогнозують.

Керівник аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва оцінює можливий діапазон на рівні 41,4-42,4 грн за долар. Віце-президент Асоціації українських банків і голова "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозує курс у межах 41,2-42,2 грн за долар.

