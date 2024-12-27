НБУ знову підвищив курс долара

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,9403 гривень за 1 долар (+0,0956 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,7479 гривень за 1 євро (+0,2357 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 13 копійок до 41,96-42,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара не змінився - 42,20 гривень.
Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи та регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) і в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.
Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ працюватимуть у звичайному режимі.
Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні тимчасово зупинено дію окремих норм законодавства про працю. Зокрема скасовано святкові дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу або неділю.