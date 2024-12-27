НБУ снова повысил курс доллара

Официальный курс на 30 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,9403 гривен за 1 доллар (+0,0956 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,7479 гривен за 1 евро (+0,2357 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,96-42,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,20 гривен.

График работы банков в конце года

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и в период завершения 2024 года и в начале 2025 года.

Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы НБУ будут работать в обычном режиме.