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НБУ знову підвищив курс долара

Фото: курс долара виріс на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після двох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 24 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3567 грн за 1 долар (+0,0086 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,9928 гривень за 1 євро (-0,1558 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 41,40-41,44 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,75 гривень.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зараз стрімкі курсові зміни є малоймовірними.

Банкір прогнозує курс на рівні 41,3 грн/долар до кінця вересня і не виключає подальшої девальвації у жовтні.

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