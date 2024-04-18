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НБУ знову підняв офіційний курс долара до максимуму

Фото: курс долара виріс на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар досягнув чергового історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6037 гривень за 1 долар (+0,0586 грн).

Вище курс був лише 17 квітня - 39,5737 грн/долар.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,2789 гривень за 1 євро (+0,2227 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 9 копійок до 39,67-39,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,85 грн/долар.

Прогноз курсу

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,44 грн/долар.

Девальваційні настрої бізнесу знову погіршали. У IV кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,06 грн/долар, у III кварталі - 40,00 грн/долар, у II кварталі 40,43 грн/долар.

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