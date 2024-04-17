Яким буде курс долара: прогноз українського бізнесу на рік

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,44 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу знову погіршилися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за І квартал 2024 року.

При цьому в IV кварталі 2023 року бізнес очікував на курс 40,06 грн/долар, у III кварталі - 40,00, у II кварталі 40,43 грн/долар.

Частка респондентів, які очікують, що за наступні 12 місяців обмінний курс національної валюти не перевищить 40 грн/долар, становила 46,0% (у IV кварталі 2023 року - 55,4%).

Істотно зросла частка респондентів, які очікують на коливання обмінного курсу гривні в діапазоні 40,1-44,0 грн/долар.

Квартальне опитування проводилося з 31 січня до 27 лютого 2024 року. В опитуванні взяло участь 661 підприємство із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Прогноз курсу

Нагадаємо, Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.

Міжнародний валютний фонд дав прогноз курсу долара до гривні до 2029 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс становитиме: 2024 рік - 41,0 грн/долар, 2025 рік - 45,8 грн/долар.