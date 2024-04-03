НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).

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Курс євро становитиме 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,55 грн/долар.

Валютна лібералізація

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук Національний банк України дотримується Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень, прийнятої минулого року.

"НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої картки пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він також додав, що "пом'якшення обмежень та відчутне зниження облікової ставки за останні 9 місяців підтримують відновлення економіки".