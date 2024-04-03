UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ знизив офіційний курс долара після різкого зростання

Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після різкого зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1953 грн за 1 долар (-0,1283 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,2643 гривень за 1 євро (-0,0125 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 17 копійок до 39,15-39,17 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 39,55 грн/долар.

Валютна лібералізація

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук Національний банк України дотримується Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень, прийнятої минулого року.

"НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої картки пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він також додав, що "пом'якшення обмежень та відчутне зниження облікової ставки за останні 9 місяців підтримують відновлення економіки".

 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ