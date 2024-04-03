У НБУ зробили заяву щодо наступного етапу скасування валютних обмежень

Національний банк України слідує Дорожній карті пом'якшення валютних обмежень, яка була ухвалена минулого року. Підстави для другого етапу ще формуються.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як нагадав Ніколайчук, щоб запобігти паніці, НБУ в перші години воєнного стану зафіксував офіційний курс, відмовившись від класичного інфляційного таргетування.

За його словами, політика НБУ та потужна міжнародна підтримка дали змогу стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви.

Досягнуті результати дали змогу НБУ перейти до зниження облікової ставки, запровадити режим керованої гнучкості курсу та пом'якшувати валютні обмеження.

"НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він також додав, що "пом'якшення обмежень та відчутне зниження облікової ставки впродовж останніх 9 місяців підтримують відновлення економіки".

Пом'якшення валютних обмежень

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", – сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.