НБУ знизив офіційний курс долара до гривні

Офіційний курс на 16 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2659 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).

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Курс євро становитиме 43,5297 гривень за 1 євро (+0,2079 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 3 копійки до 42,23-42,27 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

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На готівковому ринку курс упав на 1 копійку до 42,90 грн/долар.

Прив'язка гривні до євро

Як заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, євро замінить долар як курсоутворювальну валюту для української гривні.

За її словами, "це невідворотне майбутнє, як і наше членство в Європейському Союзі".

Водночас Рожкова зазначила, що "коли і як - це інше питання".

"Тому що зараз, у період викликів, пов'язаних насамперед із війною, які самі по собі є шоком для економіки, можливо, це не найкращий час", - сказала перший заступник голови НБУ.

Нагадаємо, головною курсоутворювальною валютою в Україні залишається долар. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує цей статус.