ua en ru
Ср, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Коли гривню прив'яжуть до євро: відповідь НБУ

Україна, Середа 15 січня 2025 14:55
UA EN RU
Коли гривню прив'яжуть до євро: відповідь НБУ Фото: Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.

Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю.

"Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. А тому це невідворотнє майбутнє, як і наше членство в Європейському Союзі", - сказала вона відповідаючи про "прив’язку" гривні до євро.

Водночас Рожкова зазначила, що "коли і як - це інше питання".

"Тому що зараз, в період викликів, пов'язаних в першу чергу з війною, які самі по собі є шоком для економіки, можливо це не найкращий час", - сказала перша заступниця голови НБУ.

Рожкова запевнила, що в будь-якому випадку я будь-які прив'язки, переприв'язки будуть відбуватися дуже непомітно для ринку і повільно.

"Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться. А якщо це відбудеться, це точно на користь української економіці, бо ми тоді точно будемо в Євросоюзі", - додала вона.

Головна валюта

Нагадаємо, головною курсоутворюючою валютою в Україні залишається долар. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує цей статус.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%.

Офіційний обмінний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Туск про вступ України до ЄС: головування Польщі переломить безвихідь, яка склалась
Туск про вступ України до ЄС: головування Польщі переломить безвихідь, яка склалась
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ