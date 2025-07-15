НБУ знизив курси долара та євро

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ найближчим часом зберігатиме курс біля рівня 41,8 грн/долар.

Вони вважають, що НБУ почувається комфортно з поточним курсом і обсягом інтервенцій на міжбанку, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

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