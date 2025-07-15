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НБУ знизив курси долара та євро

Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8211 гривень за 1 долар (-0,0144 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8031 гривень за 1 євро (-0,0942 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс до 42,00 гривень, курс євро не змінився - 49,25 гривень.

 

 

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ найближчим часом зберігатиме курс біля рівня 41,8 грн/долар.

Вони вважають, що НБУ почувається комфортно з поточним курсом і обсягом інтервенцій на міжбанку, який дещо перевищує середньотижневий рівень за час повномасштабної війни.

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