НБУ снизил курсы доллара и евро

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 16 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8211 гривен за 1 доллар (-0,0144 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,8031 гривен за 1 евро (-0,0942 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара вырос до 42,00 гривен, курс евро не изменился - 49,25 гривен.
Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ в ближайшее время будет сохранять курс возле уровня 41,8 грн/доллар.
Они считают, что НБУ чувствует себя комфортно с текущим курсом и объемом интервенций на межбанке, который несколько превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.
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