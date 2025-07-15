НБУ снизил курсы доллара и евро

Официальный курс на 16 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8211 гривен за 1 доллар (-0,0144 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8031 гривен за 1 евро (-0,0942 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос до 42,00 гривен, курс евро не изменился - 49,25 гривен.