UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ знизив курс злотого

Курс злотого знизився до 11,49 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 19 листопада. Порівняно з вартістю злотого 18 листопада ціна польської національної валюти знизилася на 6 копійок – до 11,49 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4934 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,22 гривні та продають по 11,66 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 18 листопада зросли на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 7 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,28 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України підвищив курс долара на 19 листопада. Американська валюта стала дорожчою на 3 копійки. Офіційний курс долара на 19 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0924 гривні за 1 долар.

Офіційний курс євро на 19 листопада становить 48,7914 гривні. Єдина європейська валюта також трохи подорожчала. Порівняно з 18 листопада її вартість збільшилася на 1 копійку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінникахКурси валют