Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після рекордного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1366 гривень за 1 злотий (-0,0312 грн).



bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс впав на 5 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.