НБУ знизив курс польського злотого до гривні
Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після рекордного зростання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,1366 гривень за 1 злотий (-0,0312 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 11,00 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс впав на 5 копійок.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.
Офіційний курс на 12 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5117 гривень за 1 долар (-0,0449 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,4562 гривень за 1 євро (-0,0471 грн).
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