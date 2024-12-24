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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,94-41,96 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,35 гривень.

Прогноз курсу

Директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень - це здоровий процес для економіки України.

"Долар істотно зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий самий темп девальвації, як і поточного. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде", - сказав він.

 

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