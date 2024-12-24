НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Офіційний курс на 25 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

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Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

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На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,94-41,96 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,35 гривень.

Прогноз курсу

Директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень - це здоровий процес для економіки України.

"Долар істотно зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий самий темп девальвації, як і поточного. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде", - сказав він.