НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Официальный курс на 25 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,991 гривен за 1 доллар (+0,1149 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6454 гривен за 1 евро (+0,1340 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,94-41,96 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,35 гривен.

Прогноз курса

Директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала считает, что рост курса доллара в следующем году еще на 10% до 46-47 гривен - это здоровый процесс для экономики Украины.

"Доллар существенно укрепился. Поэтому для экономики будет здорово, чтобы гривна, я думаю, на следующий год продолжила такой же темп девальвации, как и в текущем. Это примерно на 10%. Это значит, если мы этот год заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46-47, то в этом ничего плохого не будет", - сказал он.